من عراب الأوسكار إلى قاعة المحكمة.. هارفي واينستين يواجه العدالة مجددًا

ميرنا وليد - بيروت - تنطلق، اليوم الأربعاء، المرافعات الإفتتاحية في إعادة محاكمة قطب السينما السابق هارفي واينستين بتهم تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجـ نسي، في قضية أعادت إحياء الجدل حول حركة "#أنا أيضاً" المناهضة للتحرش الجنسي.



وتتولى هيئة محلفين جديدة مؤلفة من سبع نساء وخمسة رجال البت في القضية، في تشكيلة تختلف عن الهيئة السابقة التي أدانته عام 2020، والتي كانت تتألف من خمس نساء وسبعة رجال، تأتي هذه المحاكمة بعد أن أبطلت أعلى محكمة في نيويورك الحكم الصادر بحق واينشتاين، وقضى بسجنه 23 عاماً، بسبب ما وصفته المحكمة بـ"سماح القاضي بشهادات متحيزة" خلال جلسات المحاكمة الأولى.

واينشتاين، البالغ من العمر 73 عاماً، لا يزال ينفي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً براءته من أي اعتداء جنسي، وتُعد هذه القضية لحظة حاسمة في مسار حركة #MeToo، التي بدأت عام 2017 مع انكشاف سلسلة من الاتهامات ضد واينشتاين، لتتحول لاحقاً إلى حملة عالمية ضد سوء السلوك الجنسي في أماكن العمل، لا سيما داخل صناعة السينما.