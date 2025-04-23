ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس محبيها عبر حسابها مقطع فيديو وهي تؤدي جزءًا من أغنيتها الرومانسية الجديدة "لحبيبي"، حيث تفاعل المتابعون بشكل واسع مع كلمات الأغنية وأجوائها العاطفية، وفي تعليقها على الفيديو، كشفت ميريام عن تفصيلة لطيفة في عملية الكتابة، حيث قالت: "لما كتبت هيدا المقطع من الغنية، كنت حابة اذكر اسم 'داني' مشان هيك كانت القافية كلها 'ي' بس بعدين… قلت لحالي ما تكوني انانية يا بنت !! حطي كلمة 'اسمك' وخلي كل بنت تغني اسم عريسها، واختتمت فارس رسالتها بسؤال تفاعلي لمتابعيها: "وانتي شو اسم حبيبك؟"، وأرفقت منشورها بهاشتاغ لحبيبي .

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تشارك متابعيها تفاصيل شخصية في أغنيتها الجديدة "لحبيبي" - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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