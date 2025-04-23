ميرنا وليد - بيروت - شهد فيلم "Conclave"، الذي يتناول كواليس انتخاب بابا جديد للفاتيكان، ارتفاعًا غير مسبوق في نسب مشاهدته عبر منصات العرض المنزلية، وذلك بعد الإعلان عن وفاة البابا فرنسيس في 21 نيسان الجاري، وبحسب بيانات شركة Luminate، المختصة برصد نسب المشاهدة الرقمية، ارتفعت نسبة مشاهدة الفيلم بنسبة 283٪ خلال يوم الاثنين التالي للوفاة، حيث حقق نحو 6.
9 مليون دقيقة مشاهدة في 21 نيسان، مقارنة بـ1.8 مليون دقيقة فقط في اليوم السابق.
"Conclave" من بطولة رالف فاينز وستانلي توتشي، ومن إخراج إدوارد بيرجر، وكان قد نال إشادات نقدية واسعة خلال موسم الجوائز السابق، مع ترشيحه لإحدى الجوائز الكبرى.
تدور أحداث الفيلم في أجواء مشحونة بالغموض والرمزية، حيث يغوص في أعماق مجريات واحدة من أكثر العمليات سرية في العالم: اختيار بابا جديد للفاتيكان، من خلال شخصية الكاردينال لورانس، الذي يكتشف سلسلة من المؤامرات أثناء فترة المجمع المغلق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة البابا فرنسيس.. قفزة هائلة في مشاهدات فيلم "Conclave" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.