بعد وفاة البابا فرنسيس.. قفزة هائلة في مشاهدات فيلم "Conclave"

ميرنا وليد - بيروت - شهد فيلم "Conclave"، الذي يتناول كواليس انتخاب بابا جديد للفاتيكان، ارتفاعًا غير مسبوق في نسب مشاهدته عبر منصات العرض المنزلية، وذلك بعد الإعلان عن وفاة البابا فرنسيس في 21 نيسان الجاري، وبحسب بيانات شركة Luminate، المختصة برصد نسب المشاهدة الرقمية، ارتفعت نسبة مشاهدة الفيلم بنسبة 283٪ خلال يوم الاثنين التالي للوفاة، حيث حقق نحو 6.

9 مليون دقيقة مشاهدة في 21 نيسان، مقارنة بـ1.8 مليون دقيقة فقط في اليوم السابق.

"Conclave" من بطولة رالف فاينز وستانلي توتشي، ومن إخراج إدوارد بيرجر، وكان قد نال إشادات نقدية واسعة خلال موسم الجوائز السابق، مع ترشيحه لإحدى الجوائز الكبرى.

تدور أحداث الفيلم في أجواء مشحونة بالغموض والرمزية، حيث يغوص في أعماق مجريات واحدة من أكثر العمليات سرية في العالم: اختيار بابا جديد للفاتيكان، من خلال شخصية الكاردينال لورانس، الذي يكتشف سلسلة من المؤامرات أثناء فترة المجمع المغلق.