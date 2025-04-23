البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات تمويل مع جمهورية قيرغيزستان بقيمة 129 مليون دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية قيرغيزستان اليوم، اتفاقيات تمويل لثلاثة مشاريع في قطاعات الزراعة والطاقة والتعليم، بقيمة إجمالية بلغت 129.11 مليون دولار أمريكي، يشمل ذلك تمويل منحة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، التي يتولى البنك الإسلامي للتنمية دور الوصي عليها.

وتهدف الاتفاقية التي وقعت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ومعالي وزير مالية جمهورية قيرغيزستان ألماز باكيتايف، إلى تعزيز التعليم الشامل والجيد في قيرغيزستان.

وتعزز المشاريع الثلاثة الممولة القطاعات ذات الأولوية في جمهورية قيرغيزستان، وسيدعم أحدها خط تمويل لتعزيز الميكنة الزراعية لتحسين الإنتاجية وسبل العيش في الخليج 365 الريفية، بينما سيمول الثاني إنشاء خطوط نقل الكهرباء ومحطات فرعية في تامغا وكاراكول في منطقة إيسيك كول، أما الثالث فهو تمويل مشروع التعليم الذكي لتحسين الوصول إلى فرص التعلم الشامل وجودتها لجميع الأطفال في جمهورية قيرغيزستان.

وأكد الجاسر أن هذه المشاريع تمثل استثمارات إستراتيجية في الإنتاجية الزراعية، والحصول على الطاقة، والتعليم الشامل، وجميعها عوامل تمكين رئيسة للنمو المستدام في جمهورية قيرغيزستان.

ووافقت مجموعة البنك على تمويل 631 مليون دولار أمريكي لـ89 عملية في جمهورية قيرغيزستان؛ لدعم تطوير البنية التحتية، ونمو القطاع الخاص، والتجارة الدولية، وقدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، ذراعها التأميني، 48.1 مليون دولار أمريكي لتأمين الأعمال، و0.7 مليون دولار أمريكي لالتزامات تأمينية جديدة.

وبحث الاجتماع بين رئيس البنك الإسلامي للتنمية والوفد القيرغيزي آفاق التعاون المستقبلي في مجالات إنتاج الطاقة والمياه والصرف الصحي.

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