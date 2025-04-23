غرفة جدة تستضيف أعضاء المحكمة الاستثمارية العربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استضافت غرفة جدة اليوم، أعضاء المحكمة الاستثمارية العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة المهندس رائد المديهيم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والأمانة العامة، وقطاع الأعمال، والمحامين.

وجرى خلال اللقاء، التعريف بالمحكمة ودورها في حماية رؤوس الأموال في الدول العربية، وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية وبنظام قضائي خاص وبحث سبل التعاون مع القطاع الخاص.

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