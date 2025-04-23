السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لزنجبار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة العربية السعودية لزنجبار البالغة 25 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات- نيابة عن المركز- نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تنزانيا عبدالله القشعمي لمعالي وزير الدولة لشؤون القصر الرئاسي علي سليمان، بحضور فريق من المركز.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظها الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في شتى أنحاء المعمورة.

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