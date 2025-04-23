السعودية | سمو ولي العهد يستقبل ملك المملكة الأردنية الهاشمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

كما حضر من الجانب الأردني، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ومعالي مدير مكتب جلالة الملك السيد علاء البطاينة، ومدير مكتب سمو ولي عهد الأردن الدكتور زيد البقاعين، ومدير إدارة الشؤون السياسية السيد معاذ الزعبي.

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