مؤشر بلومبرغ: 304 مليارات دولار مكاسب يومية لأثرياء العالم بعد تجميد الرسوم الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجّل مؤشر بلومبرغ للمليارديرات أكبر مكاسب يومية منذ إنشائه، بعد أن أضاف أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه 304 مليارات دولار إلى ثرواتهم خلال جلسة يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجميد الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا على عدد من الشركاء التجاريين.

جاءت هذه القفزة في الثروات مدفوعة بارتفاعات قوية في مؤشرات الأسواق الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 9.52%، مسجلًا أكبر مكاسبه اليومية منذ عام 2008، فيما صعد ناسداك المركب بنسبة 12.16%، في أقوى أداء يومي له منذ أكثر من 24 عامًا، كما قفز داو جونز الصناعي بـ2,962 نقطة (7.87%).

وبحسب “بلومبرغ”، جاءت هذه المكاسب التاريخية بعد أيام فقط من تراجع ثروات المليارديرات بنحو 536 مليار دولار خلال يومين، في أكبر خسارة يومية يشهدها المؤشر منذ إطلاقه في عام 2013، وذلك عقب إعلان ترمب في 2 أبريل عن حزمة من الرسوم الجمركية غير المسبوقة

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