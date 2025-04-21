شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حالة المصابين في الزمالك قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدورى الممتاز.

ويعانى الزمالك من إصابة عدة لاعبين على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد الجفالى، بالإضافة إلى أحمد حمدى ومحمد عبد الشافى.

ويعانى شيكابالا من إصابة في الركبة، بينما يعانى الجفالي من إصابة تم تشخيصها بتمزق في العضلة الخلفية، بجانب حمزة المثلوثي وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافى بعد جراحة الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك جهود أحمد الجفالى خلال المباراة المقبلة أمام المصرى، خاصة أنه شارك فى تدريبات منفردة بالكرة خلال الأيام الماضية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلى الذى تم وضعه من جانب الجهاز الطبى.

وفيما يخص أحمد حمدى فاقترب من الظهور فى قائمة الفريق الأول مرة منذ غياب طويل فى نهائى كأس مصر المقرر له أمام بيراميدز 20 مايو المقبل، خاصة بعدما أنهى اللاعب البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي.