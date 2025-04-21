شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يُرشح زياد السيسى لعضوية لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقر الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني على ترشيح زياد السيسي، لاعب سلاح السيف، لعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ضمن الدورة الجديدة للجنة.

وأوضح طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح أن مجلس الإدارة قرر اختيار زياد السيسي كابتن المنتخب المصري للسلاح، بعد مشواره الطويل في اللعبة، ومشاركاته المستمرة في البطولات الدولية والأولمبية، إلى جانب كونه واحدًا من أبرز الأسماء في رياضة السلاح خلال السنوات الأخيرة واعتباره قدوة للاعبين النشء سواء في رياضة السلاح او الرياضات الاخرى سواء على المستوى الفني أو الأخلاقي.

ويُعد زياد السيسي أحد أبرز نجوم اللعبة، حيث تمكن من الفوز ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت في إيطاليا عام 2023، واستطاع التتويج بذهبية الجائزة الكبرى في كوريا عام 2024، إلى جانب احتلاله المركز الرابع في منافسات أولمبياد باريس 2024 والمركز الرابع عشر في أولمبياد طوكيو 2020.

كما نجح السيسي في التتويج بثلاث ميداليات برونزية في منافسات الفردي بكأس العالم، بعدما نال برونزية الجزائر عام 2022، وبرونزية كأس العالم في إيطاليا عام 2024، ثم كرر الإنجاز نفسه في إيطاليا مجددًا عام 2025.

وساهم السيسي مع منتخب مصر للفرق في التتويج بذهبية كأس العالم التي أُقيمت في المجر هذا العام 2025، كما شارك في حصد فضية كأس العالم بإسبانيا عام 2024.

كما شارك زياد السيسي في تحقيق فريق مصر للمركز الخامس في أولمبياد طوكيو 2020 بالإضافة إلى المركز السادس في أولمبياد باريس التي أقيمت عام 2024 في باريس.

وعلى المستوى القاري شارك زياد السيسي في بطولات أفريقيا، ونجح في حصد ذهبية نسخة 2014، ثم كرر الإنجاز ذاته عام 2023 على أرض مصر، كما حصل على ثلاث برونزيات قارية في نسخ 2013 بجنوب أفريقيا، و2017 في مصر، و2024 بالمغرب، إلى جانب برونزية دورة الألعاب الأفريقية في الكونغو عام 2015.

يذكر أن زياد يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في التصنيف العالمي للسلاح برصيد 170 نقطة كما نجح في التواجد من قبل في صدارة التصنيف العالمي في شهر يونيو من العام الماضي في إنجاز تاريخي كأول لاعب مصري وعربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز الفريد من نوعه.

وأكد اتحاد السلاح على ضرورة تواجد ممثل للعبة في لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية للمساهمة في وضع استراتيجية حقيقية من أجل أولمبياد لوس انجلوس 2028.

ومن المقرر أن تقام انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين يوم الخميس المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، على أن يكون آخر يوم لتقديم طلبات الترشح هو غداً الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر بينما ستكون الانتخابات على مقعدي الرئيس والنائب داخلية بعد انتخاب أعضاء اللجنة.