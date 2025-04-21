شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات جاك JS2 بعض تخفيض اسعارها فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة " قصراوي جروب " بعمل تخفيضات جديدة على السيارة "جاك JS2 - 2025" والتى انخفضت أسعارها فى السوق المصرى بنحو 55 ألف جنيه.

تعد هذه السيارة من أرخص السيارات الصينية في السوق المصري، وتقدم بقيمة قدرها 739.900 ألف جنيه بدلاً من 794,900 ألف جنيه.

وعن ابرز مواصفات السيارة " جاك JS2 " موديل 2025 فهي تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات .

السعة 1500 سي سي.

القوة 113 حصان.

عزم الدوران 146 نيوتن متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

تقنيات الحماية والأمان

وسادتان هوائيتان أماميتان لحماية السائق والراكب الأمامي في حالة الاصطدام.

بالإضافة إلي نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS يساعد في اكتشاف انخفاض الضغط بشكل فورى لتفادى الحوادث.

نظام منع انغلاق المكابح ABS يمنع انزلاق العجلات أثناء الكبح المفاجئ.

نظام التوزيع الإلكترونى لقوة الفرامل EBD يوزّع قوة الكبح بشكل متوازن بين العجلات لتحسين الأداء.

نظام الثبات الإلكترونى ESC يعزز من توازن السيارة في المنعطفات أو أثناء القيادة بسرعات عالية.