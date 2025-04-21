شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسي يفوز على الترسانة 2 - 1 والسويس يهزم المنصورة بهدف بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم الثانى للجولة الـ31 من دورى المحترفين عن فوز بروكسى على الترسانة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة رافعًا رصيده إلى 42 نقطة، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 39 نقطة.

في الوقت نفسه استعاد منتخب السويس نغمة الانتصارات بالفوز على المنصورة بهدف مقابل لا شيء ليتنفس جماهيره الصعداء مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد زعيم الدقهلية عند 30 نقطة، كما فاز بترول أسيوط على طنطا بهدفين مقابل هدف، وتعادل سبورتنج مع أبو قير للأسمدة سلبيا.