شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير خطير لمستخدمي جيميل: رسائل احتيالية متقنة تهدد باختراق الحسابات وسرقة البيانات والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل تحذيرًا عاجلًا بشأن حملة احتيال إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني "جيميل"، والتي قد تمكن المخترقين من الوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية بسهولة بالغة، رغم التحديثات الأمنية المستمرة التي تطبقها الشركة.

وبحسب الشركة، فإن المخترقين أصبحوا أكثر ذكاءً وابتكارًا، ما يجعل بعض الرسائل الاحتيالية تمر من دون أن تثير أي شك لدى المستخدم، خصوصًا أن شكلها يبدو رسميًا ومطابقًا لرسائل جوجل الأصلية.

التحذير جاء بعدما نشر مستخدم يدعى "نك جونسون" منشورًا على منصة إكس، شارك فيه تجربة مثيرة للقلق حول تلقيه رسالة بريد إلكتروني تبدو رسمية تمامًا من جوجل، وتحمل عنوانًا لا يثير الشبهات، وجاء في الرسالة أن هناك "أمر استدعاء قضائي" متعلق بحسابه في جوجل، مع رابط يحيل إلى صفحة دعم شبيهة بموقع جوجل الرسمي.

لكن، الرابط يقود إلى موقع تصيد، مصمم بطريقة احترافية لخداع المستخدمين ودفعهم لمشاركة بياناتهم الحساسة، مثل كلمات المرور أو رموز التحقق.

والمقلق في هذه الحملة هو قدرة الرسائل الاحتيالية على تجاوز أنظمة الفلترة الصارمة التي تطبقها جوجل قبل وصول البريد إلى صندوق الوارد، ويؤكد جونسون أن محتوى الرسالة كان كفيلًا بإثارة الشكوك، خصوصًا أن جوجل لا ترسل عادة مثل هذه الإشعارات القانونية عبر البريد الإلكتروني المباشر.

وحثت جوجل المستخدمين على الحذر من أي رسائل تحتوي على تهديدات أو تحذيرات غير معتادة، حتى لو بدت أصلية، ونصحت بعدم الضغط على أي روابط مرفقة قبل التحقق من صحتها.

وأعلنت الشركة أنها اكتشفت الثغرة الأمنية التي استغلها القراصنة لإرسال هذه الرسائل، وتعمل حاليًا على إصدار تحديثات لسد هذا الخلل في أقرب وقت ممكن.

وأكدت جوجل أن هذه الحملة الاحتيالية تعد من أخطر التهديدات الأخيرة، نظرًا لقدرتها على خداع المستخدم وجعله يعتقد أن الرسالة رسمية، وفي ظل تزايد الهجمات الاحتيالية القائمة على الذكاء الاصطناعي، شددت جوجل على أهمية تفعيل ميزة "التحقق بخطوتين" لحسابات جيميل، بالإضافة إلى تفعيل خاصية "مفتاح المرور" لتعزيز مستوى الحماية.



