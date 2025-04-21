شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال تطوير الملعب الخماسى بمركز شباب شلاتين والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي بمركز شباب شلاتين، والتي نفذتها الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، وذلك ضمن برنامج زيارته لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، علي مدار يومين.

رافق الوزير خلال الزيارة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم كلا من النائب محمد عزمي عضو الشيوخ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب.

قال وزير الشباب والرياضة: "بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح الاهتمام بمراكز الشباب وتطويرها أولوية وطنية، ونحن نعمل على ترجمة هذا التوجه إلى واقع ملموس في كل محافظات مصر، من خلال إنشاء وتطوير الملاعب، وتكثيف الأنشطة التي ترفع وعي الشباب وتنمي مهاراتهم".

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن زيارة مركز شباب شلاتين ضمن برنامج متابعة مشروعات التطوير في محافظات مصر، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية لملف النهوض بالشباب، وتوفير بنية تحتية رياضية متكاملة في مختلف المناطق، خاصة الحدودية منها.

ووجه وزير الشباب الشكر للقيادة السياسية على دعمها المستمر لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشاملة، والوصول بخدماتها إلى كل شبر من أرض مصر".

وعقب افتتاح الملعب الخماسي، تفقد وزير الشباب والرياضة داخل المركز تنفيذ فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب، والذي تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية "الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب"، كما تفقد أنشطة وفعاليات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"ومنها الرياضة من أجل التنمية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وفعاليات البرنامج القومي للياقة البدنية، كما تم توزيع يعض المواد الغذائية من جانب جمعية "العالم بيتي".

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة منذ وصوله محافظة البحر الأحمر افتتح صباح اليوم أعمال تطوير ملعبين خماسيين بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميرة وتفقد مركز شباب حماطة، وتفقد القوافل التعليمية والتنويرية بمدرسة سعد أبو ريدة بشلاتين.