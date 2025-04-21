شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه باتشوكا المكسيكي وديًا استعدادًا لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادي الأهلي على خوض مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي أحد يومي 8 أو 9 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي تقام في أمريكا.

ويشارك الأهلي وباتشوكا في مونديال الأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

وسبق ولعب الأهلي مع باتشوكا المكسيكي في شهر ديسمبر الماضي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية والتي خسرها الأهلي بركلات الترجيح.

وخرج التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى من الحسابات الفنية للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر فى مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دوري الابطال.

ويأتى خروج علي معلول من حسابات كولر الفنية استمرارًا لمسلسل إبعاد النجم التونسى عن قائمة الأهلى منذ تعافيه من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس رغم تسجيله فى قائمة المارد الأحمر بالميركاتو الشتوى الأخير.

وشارك علي معلول مع الأهلى فى مباريات كأس عاصمة مصر بالنسخة الجارية لتجهيزه للظهور مع الأهلى.

ويعانى الأهلى من غيابات مؤثرة فى الجبهة اليسري فى ظل إصابة المغربى يحيى عطية الله بشد فى العضلة الخلفية وكريم الدبيس بكدمة فى الكاحل واعتمد كولر فى مباراة الذهاب أمام صن داونز على مصطفى العش فى قيادة الجبهة اليسري.