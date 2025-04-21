الاقتصاد

عاد للارتفاع.. أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

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عاد للارتفاع.. أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

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القاهرة - سامية سيد - كتب: إسلام سعيد

الإثنين، 21 أبريل 2025 07:12 م

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم بمستهل التعاملات المسائية 10 جنيهات، وسط حالة من الترقب لتحركات الأسعار العالمية وتذبذب في أسعار صرف الدولار، مما ساهم في تغيرات كبيرة في سعر الذهب عالمياً ومحليا، عقب ارتفاع 100 جنيه.


ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع كبير في سعر الأوقية عالميًا عند 3400 دولارا، في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأميركية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.

وفيما يلي أحدث الأسعار المتداولة في سوق الذهب بمصر (دون احتساب المصنعية):

 

أسعار الذهب في مصر اليوم

 

عيار 24: 5589 جنيهاً

عيار 21: 4890 جنيهاً

عيار 18: 4191 جنيهاً

الجنيه الذهب: 39120 جنيهاً


وتختلف الأسعار من محل إلى آخر باختلاف المصنعية وهامش الربح، فيما يظل السوق المحلي تحت تأثير مباشر لعوامل العرض والطلب بجانب تحركات السوق العالمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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