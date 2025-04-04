مستشفى الرحمة: نتعرض للمضايقات والابتزاز نتيجة التفلت الأمني في طرابلس

أفادت إدارة مستشفى الرحمة - طرابلس، بأن المؤسسات الطبية، "‏تتعرض للمضايقات والابتزاز نتيجة التفلت الأمني في طرابلس، وعدم حماية هذه المؤسسات من الدولة".

ولفتت المستشفى في بيان، الى "إن هذه المؤسسات التي تقوم بواجبها تجاه المواطنين وصلت إلى طريق مسدود، وصلنا إلى الابتزاز من قبل البعض من غير اصحاب الاختصاص ومدعي المعرفة لتقييم أداء هذه المؤسسات الطبية المختصة العاملة على توفير خدمات مميزة وقد تكون الوحيدة في هذا المجال في المنطقة وذلك‏ على خلفية التهديد و الابتزاز وفرض الخوات للهروب من واجباتهم تجاه مرضاهم والمؤسسة".

اضاف البيان "لذلك وابتداء من العاشرة صباحاً دعونا العاملين في المجمع من طاقم طبي وتمريض وإداري إلى الاعتصام في الباحة الداخلية للمستشفى والتوقف عن تقديم الخدمات لعلّ صوتنا يصل إلى المسؤولين لحمايتنا وحماية كل المستشفيات العاملة في لبنان وبالأخص طرابلس و عكار التي تتعرض في شكل مبرمج للاعتداءات وما حادثة اليوم في المستشفى الإسلامي الخيري، إلا خير دليلٍ على ذلك".