الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

استفاد مدرب من المعرفة الجيدة بمداخل ومخارج استاد فريقه الأسبق، ليخرج عبر أحد المسارات البعيدة عن وسائل الإعلام التي كانت في انتظاره لتُوجَّه إليه أسئلة تتعلق بإمكانية مغادرته لتولي مهمة أخرى بنهاية الموسم، علماً بأن المدرب سيواجه غرامة مالية محتملة، بسبب عدم مروره بالمنطقة المختلطة.