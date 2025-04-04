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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رمسة ملاعب 1/2
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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

استفاد مدرب من المعرفة الجيدة بمداخل ومخارج استاد فريقه الأسبق، ليخرج عبر أحد المسارات البعيدة عن وسائل الإعلام التي كانت في انتظاره لتُوجَّه إليه أسئلة تتعلق بإمكانية مغادرته لتولي مهمة أخرى بنهاية الموسم، علماً بأن المدرب سيواجه غرامة مالية محتملة، بسبب عدم مروره بالمنطقة المختلطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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