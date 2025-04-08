افادت قناة "المسيرة"٬ التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة٬ عن "هجوم أميركي استهدف بخمس غارات مديرية مجزر وبغارتين منطقة كوفل بصرواح وبغارتين مديرية الجوبة".

كانت هذه تفاصيل خبر المسيرة: هجوم أميركي استهدف بخمس غارات مديرية مجزر وبغارتين منطقة كوفل بصرواح وبغارتين مديرية الجوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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