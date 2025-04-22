شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الغاز في أمريكا مع توقعات انخفاض الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات بورصة نايمكس للسلع بالولايات المتحدة يوم الاثنين، في ظل التوقعات بتحسن الطقس في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة، وهو ما يعني انخفاض الطلب على وقود التدفئة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة تسليم الشهر المقبل تراجع بمقدار 7ر11 سنت، أي بنسبة 6ر3% إلى 128ر3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بحلول الساعة العاشرة و11 دقيقة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وبحسب تنبؤات مؤسسة أتموسفيريك جي 2، سيكون الطقس أدفأ في شرق الولايات المتحدة خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل الحالي.

تراجع مشتريات الصين

في الوقت نفسه تراجعت مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى صفر في مارس الماضي بعد انخفاض حاد في الشهرين السابقين، فيما تغير الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين طرق الشحن.



وأفادت بيانات الجمارك الرسمية الصينية التي صدرت يوم الأحد، بأن إجمالي واردات شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في الربع الأول من 2025 تراجعت بواقع 70%، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.ومجددًا يفك الصراع الجيوسياسي الارتباط بين أكبر مشتر وبائع للغاز الطبيعي المسال في العالم.ودفع تصاعد في الرسوم الجمركية المتبادلة الصين إلى فرض رسوم بنسبة 125% على كل السلع الأمريكية، وتحولت إلى إندونيسيا وقطر من أجل للحصول على الإمدادات.