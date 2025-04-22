الآلاف يتظاهرون في تل أبيب بعد إفادة رئيس الشاباك ضد نتانياهو

فرّقت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية نُظّمت على شارع "ديريخ بيغن" في تل أبيب، بمشاركة عناصر من وحدة الخيالة الشرطية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفاد منظمو الاحتجاج المناهض لحكومة بنيامين نتانياهو على خلفية الإفادة التي قدمها رئيس الشاباك، رونن بار، بأن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين بالقوة من الشارع عن اقترابهم من طريق أيالون السريع.

وأعلن "مركز المعتقلين التابع للاحتجاجات" أن شخصين على الأقل جرى اعتقالهما خلال التفريق، في حين لفتت التقارير إلى أن المواجهات لا تزال متواصلة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في شوارع تل أبيب.

وفي وقت سابق مساء الإثنين، توافد آلاف الإسرائيليين إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب للمشاركة في "مظاهرة طارئة" ضد الحكومة بعد إفادة رئيس جهاز الشاباك للمحكمة العليا التي قال فيها إن نتنياهو طلب منه ملاحقة محتجين مناهضين له.