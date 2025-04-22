مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: نرفض الاتهامات الأميركية الصهيونية الكاذبة ضدنا في مجلس الأمن بشأن سوريا

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني، أننا "نرفض بشدة الاتهامات الأميركية الصهيونية الكاذبة ضدنا في مجلس الأمن بشأن سوريا، فإيران لم تنتهج أبدا سياسة زعزعة الاستقرار في سوريا ودعمت وحدة أراضي البلاد وسيادتها الوطنية".
ولفت إيرواني الى أن "سياسات التدخل والاحتلال من قبل الولايات المتحدة هي السبب في زعزعة استقرار سوريا"، مضيفاً "ندين العدوان الصهيوني المتواصل على سيادة سوريا وندعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الأعمال".
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