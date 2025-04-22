شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:غارات تستهدف صنعاء الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الطيران غارات متفرقة على صنعاء قبل قليل وبحسب مواطنون فان تحليق مستمر للطيران بهذه الاثناء

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