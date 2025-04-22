شكرا لمتابعة خبر عن شاب عقب تبرعه بكليته لوالدته: أنا أولى بأمي من غيري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لاقى موقف إنساني لشاب سعودي، إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلت المواقع قصة منحه كليته لوالدته بكثير من الإعجاب والفخر، معتبرين أن ما قام به تجسيدا لأسمى صور البر والوفاء.

وأشاد الفريق الطبي مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والذي أجري العملية بنجاح، بشجاعة الشاب عودة الجميلي الذي تبرع لوالدته بكليته، مؤكدين الفريق الطبي استقرار حالة الأم وابنها.

وقال الجميلي في لقاء مع قناة الإخبارية: “الحمد لله على كل حال المسألة كانت بدايتها من تقريبا سنتين بدأت مع الوالدة معاناة المرارة بعد ما اضطرينا الى استئصال المرارة”.

وتابع: “بدا بعدها تليف كبدي التليف الكبدي ذكروا لنا الاطباء انه بادي فيه دوالي الكبد، لازم نتمكن من الوضع ونشوف متبرع علي أساس الدوالي ما تأكل الكبد بالكامل”.

وأضاف: “تلقائي أنا بدون تردد، بدون اتخاذ أي قرارات تانية قلت أنا موجود، وتم إجراء التحاليل والأشعة للتأكد من أن كل شيء سليم، وكنت أدعي أنه يكون مطابق حتي أنال هذه الفرصة العظيمة”.

واختتم: “أمي قالت أشوف حد تاني مو أضحي بس أنا أولى بأمي من غيري، هذا شيء بسيط مما قدمتهولنا في الحياة، وأجريت العملية وبعدها بيومين تقابلنا والحمد لله كل شيء تمام”.