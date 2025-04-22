شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي سابق بالإنتقالي: اسمحوا لهذا الرجل بإخراج حضرموت من أزمتها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا القيادي السابق بالمجلس الانتقالي صالح النود إلى السماح للواء احمد سعيد بن بريك بإخراج حضرموت من أزمتها . وقال النود:‏اسمحوا للواء أحمد سعيد بن بريك، وساندوه، وستخرج حضرموت بما يرضي أبناءها الحريصين عليها. واختتم :العناوين الرنانة والشعارات الفضفاضة لا تحقق النتائج، وإنما المضمون الحقيقي لأي مشروع هو الأهم.



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