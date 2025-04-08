الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025 الجنيه الذهب بـ34880 جنيه

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025 الجنيه الذهب بـ34880 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمى للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج فى المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمى، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر..

أسعار الذهب فى مصر اليوم


عيار 24: 4988.57 جنيهًا

عيار 21 : 4365.00 جنيهًا

عيار 18: 3741.43 جنيهًا

عيار 14: 2910.00 جنيهًا

الجنيه الذهب : 34880 جنيها

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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