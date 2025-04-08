شكرا لقرائتكم خبر عن 51.34 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تداولات الدولار الأمريكي في أحدث تعاملات تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري بين ارتفاع وانخفاض بين البنوك العاملة فى مصر.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري في آخر تعاملات بنكية مسجلة.

وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلى المصرى 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 51.34 جنيه للشراء و51.44 للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل الدولار الأمريكي 51.34 جنيه للشراء و51.44 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولىCIB سعر 51.34 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.