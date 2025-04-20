طقس ربيعي حتى ظهر الثلاثاء حيث يتاثر لبنان بكل هوائية حارة ورياح خماسينية وغبار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي "مبورد" على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الثلاثاء، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شمال افريقيا تؤدي الى ارتفاع ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة و اشتداد بسرعة الرياح (خماسينية) الاربعاء مع ظهور غبار في الأجواء.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين ١٥ و ٢٤، طرابلس بين ١٣ و ٢٣، وزحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفغة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة، تنشط الرياح خلال الليل مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ( فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ١٠ درجات) بسبب تأثير الرياح الخماسينية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح حيث تصل سرعتها لحدود ال ٧٥ كلم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار مع ارتفاع لموج البحر.

الخميس: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود دون معدلاتها الموسمية . تنشط الرياح في الفترة الصباحية و تتساقط امطار خفيفة موحلة.