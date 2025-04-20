اعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان أنها "تُتابع تطوّرات الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان، لا سيّما في القرى الجنوبية التي تتعرض لعمليات اغتيال وقصفٍ صهيونيٍّ لم يتوقف منذ انتهاء الحرب"، ودانت "استمرار هذا العدوان من قبل العدو الصهيوني"، ومؤكدةً على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام الكيان بتنفيذ اتفاقاته في كل مكان وعدم التنصّل منها".
وتوجهت "بأحرّ التعازي والمواساة الى الدولة اللبنانية رئاسةً وحكومة وشعباً وجيشاً، بارتقاء ثلاثة شهداء من الجيش اللبناني، خلال تأدية مهامهم الوطنية في إزالة مخلفات العدوان وإبعاد الخطر عن المواطنين. كما تتقدم بالعزاء والمواساة بارتقاء عدد من المدنيين ومن المقاومة الإسلامية"، متمنية "الشفاء العاجل للجرحى، وأن يظلّ لبنان متماسكاً وقويّاً في مواجهة الاعتداءات الصهيونية المتواصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس دانت الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان: لقيام المجتمع الدولي بإلزام الكيان بتنفيذ اتفاقاته في كل مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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