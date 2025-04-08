استقبل رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة النّيابيّة النّائب ​فادي علامة​، سفيرَي تركيا مراد لوتيم وبلجيكا أرنو باولز، في مجلس النواب. وتناول اللّقاء موضوع تنفيذ القرار الأممي 1701، الوضع الأمني في جنوب لبنان، الوضع على الحدود اللّبنانيّة الشّرقيّة والشّماليّة مع سوريا، القوانين الإصلاحيّة لا سيّما المتعلّقة بالشّأنَين المالي والنّقدي؛ والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كذلك، كان تركيز على دور الجيش اللّبناني وضرورة دعمه، إضافةً إلى الشّأن التّنموي ومسألة إعادة الإعمار، في ظلّ التّحديات.

كانت هذه تفاصيل خبر علامة عرض مع سفيرَي تركيا وبلجيكا لتنفيذ الـ1701 والوضع بالجنوب وعلى الحدود مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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