"الجديد": الرئيس عون يخطط لحوار ثنائي مع حزب الله حول حصرية السلاح بيد الدولة في كل لبنان

أفادت مصادر رئيس الحكومة نواف سلام لـ"الجديد"، بأن "سلام طلب من الجهات المختصة تشديد الإجراءات الأمنية في المرفأ لاسيما حيال المخدرات دخولاً وخروجاً، ولم نتلقَ أية إشعارات خارجية عن عمليات مشبوهة في المرفأ والمعلومات عن تهريب سلاح جاءت ضمن " اشاعات كثيرة".

وذكرت المصادر، أن "سلام كلّف وزير الأشغال التحقق من المعلومات الصحافية الواردة عن تهريب سلاح ومعدات لحزب الله عبر المرفأ".

وكشفت معلومات الجديد، أن "رئيس الجمهورية يخطط لحوار ثنائي مع حزب الله حول حصرية السلاح بيد الدولة في كل لبنان".

في حين كشفت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ "الجديد" أن "لبنان ينتظر عودة أورتاغوس بعد ما سلمها مطلب إنسحاب إسرائيل وتنفيذها القرار 1701".

وذكرت مصادر برّي عن "مرونة حزب الله" لـ "الجديد"، أن "الحزب لم يطلق رصاصة واحدة منذ وقف النار رغم الاعتداءات عليه".

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