"القسام" نشرت مقطع فيديو لأسير إسرائيلي يُطالب بوقف الحرب

نشرت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي تحت عنوان "الوقت ينفد".

وقال الأسير الإسرائيلي الذي ظهر في الفيديو إنّه "يجب الاستمرار في توقيع العرائض بإسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإطلاق سراحنا"، وأشار إلى أنّه "يجب التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسؤاله عن وعده بشأن الإفراج عن الأسرى".

في وقت سابق، أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، في تصريح، "أننا تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفًا بتأمين الأسير (الإسرائيلي الأميركي) عيدان الكسندر، ولا زال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولًا"، في ظل قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة ومجازر يوميّة.

ولفت أبو عبيدة إلى "أننا نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.. لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو".

وأوضح أنّ "الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين؛ بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم".

وفي 15 نيسان، كشف أبو عبيدة، "أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم"، وقال حينها "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية لمواصلة حرب الإبادة".