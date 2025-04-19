قوى الأمن: تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبية غدا

افادت المديرية العامّة لقوى الامن الداخلي، بأن "بتاريخ 20-4-2025، وتسهيلاً لحركة المرور سيتم تحويل السير على الطريق البحرية ما بين جسر الكرنتينا والضبية على الشكل التالي٬ اعتباراً من الساعة 7،00 صباحاً ولغاية الساعة 11،00 من جسر الكرنتينا باتجاه الضبية. اعتباراً من الساعة 11،00 من الضبية باتجاه جسر الكرنتينا".
وطلبت "من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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