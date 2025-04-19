اشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​نقولا الصحناوي الى ان "الطريق في الجميزة بات أشبه بطرقات الـoff-road، فيما يزداد التعدّي المستمر على الأرصفة والأملاك العامة من قبل بعض أصحاب المحال المدعومين أو الراشين"، لافتا الى ان "بالتوازي، ترتفع وتيرة السرقات والنشل، بعدما تحوّلت الأرصفة إلى أماكن للكراسي والدراجات، والطرقات إلى مساحة يتقاسمها السيارات، والمارّة والنشّالون".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحناوي: الجميزة تحوّلت إلى طرقات "أوف رود" والتعدّي على الأرصفة والأملاك العامة يزداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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