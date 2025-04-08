شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري في آخر تعاملات بنكية مسجلة.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلى المصرى 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 51.34 جنيه للشراء و51.44 للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل الدولار الأمريكي 51.34 جنيه للشراء و51.44 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولىCIB سعر 51.34 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.