وزير العدل اكد لنظيره الاردني استعداد لبنان دعم التحقيقات الأردنية في كشف الخلية الارهابية ومكافحة الإرهاب

أكد وزير العدل المحامي عادل نصار لنظيره الأردني بسام التلهوني خلال اتصال هاتفي، الاستعداد التام للتعاون الكامل ودعم التحقيقات التي يجريها الأردن في إطار كشف الخلية الارهابية ومكافحة الإرهاب. وبحث الوزيران خلال الاتصال في سبل تعزيز العلاقات القضائية بين البلدين، وأكدا أهمية تطوير آليات التعاون القانوني بما يخدم العدالة والأمن في لبنان والأردن على حد سواء. وقد رحّب وزير العدل الأردني بسام التلهوني بتجاوب الوزير نصار، مثنياً على ما لمسه من رغبة صادقة وقوية في مدّ يد العون والمساعدة للقضاء الأردني. وأكد أن هذا التعاون يُجسّد عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين ويُعزز جهود مواجهة التحديات المشتركة، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

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