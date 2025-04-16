شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: xAI تطلق أداة Grok Studio لإنشاء المستندات.. ما هى وكيف تستخدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة xAI، المملوكة لإيلون ماسك والتي استحوذت مؤخرًا على منصة إكس "تويتر سابقًا"، أداة جديدة تدعى Grok Studio، تتيح للمستخدمين إنشاء مستندات وتقارير وأكواد برمجية، بل وحتى تصميم ألعاب يمكن تشغيلها على المتصفح بسهولة.

ووفقًا لمنشور حديث عبر الحساب الرسمي لـ Grok على منصة إكس، فإن الأداة "تفتح المحتوى في نافذة منفصلة، مما يتيح للمستخدم وGrok التعاون معًا في إنشاء المحتوى".

وعند طلب إنشاء كود برمجي، يظهر في تبويب "معاينة" حيث يمكن للمستخدمين رؤية مقتطفات HTML وتشغيل أكواد بلغات مثل Python، C++، JavaScript، TypeScript، وbash.

كما يدعم Grok Studio التكامل مع خدمة Google Drive، ما يسمح بإرفاق ملفات مثل جداول البيانات والعروض التقديمية والمستندات بسهولة.

وتشبه هذه الأداة وظائف Canvas من ChatGPT، وAnthropic Claude، لكنها تتميز بأنها مجانية ومتاحة للجميع، على عكس Canvas المتاح فقط لمشتركي النسخة المدفوعة.

يذكر أن ماسك كان قد كشف الشهر الماضي عن النسخة الجديدة من روبوت الدردشة Grok 3، والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب ردودها الجريئة.