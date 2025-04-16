شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغلق 39.2 مليون حساب على منصتها لمكافحة الاحتيال الإعلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل، أنها علّقت 39.2 مليون حساب مُعلن على منصتها بحلول عام 2024 - أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد المُسجّل في العام السابق - في أحدث حملة لها على الاحتيال الإعلاني.

ومن خلال الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) واستخدام إشارات مثل انتحال هوية الشركات وتفاصيل الدفع غير المشروعة، صرّحت جوجل بأنه يُمكنه تعليق "الغالبية العظمى" من حسابات الإعلانات قبل عرض أي إعلان.



جوجل ومكافحة الاعلانات المضللة

في العام الماضي، أطلقت جوجل أكثر من 50 تحسينًا على نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتعزيز آليات إنفاذ السلامة عبر جميع منصاتها.

وقال أليكس رودريجيز، المدير العام لسلامة الإعلانات في جوجل، إنه"على الرغم من أهمية نماذج الذكاء الاصطناعي هذه بالنسبة لنا، وقد قدّمت سلسلة من التحسينات الرائعة، لا يزال لدينا بشر مُشاركون في جميع مراحل العملية".

وصرح المدير التنفيذي ، بأن فريقًا يضم أكثر من 100 خبير اجتمعوا في جوجل، بمن فيهم أعضاء من فريق سلامة الإعلانات، وقسم الثقة والسلامة، وباحثون من ديب مايند.

وقد قاموا بتحليل عمليات الاحتيال الإعلانية بتقنية التزييف العميق التي تنطوي على انتحال شخصيات عامة، ووضعوا إجراءات مضادة.

وقدمت الشركة إجراءات مضادة تقنية، وأجرت أكثر من 30 تحديثًا لسياسات الإعلانات والناشرين العام الماضي.

وساعدت هذه الإجراءات في تعليق أكثر من 700 ألف حساب إعلاني مخالف، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 90% في بلاغات إعلانات التزييف العميق، وفقًا للشركة.