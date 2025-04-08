زار عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، يرافقه رئيس بلدية دلهون علي أبو علي وعضوا المجلس البلدي حسن سعد وعبد الكريم قاسم، المدير العام للتّنظيم المدني ​علي رمضان​، حيث تمّ التّباحث والتداول في موضوع إنجاز المخطّط التّوجيهي لبلدة دلهون في إقليم الخروب.

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله تداول مع مدير التنظيم المدني بإنجاز المخطط التوجيهي لبلدة دلهون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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