وزير الدفاع الأميركي: عدد من القطع البحرية الأمريكية ستصل إلى بنما لتعزيز أمننا

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، أن "عدداً من القطع البحرية الأمريكية ستصل إلى بنما لتعزيز أمننا".

وكان قد توجه هيجسيث إلى بنما الأسبوع المقبل، للقاء قادة هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، في أعقاب مزاعم إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب الأخيرة بتدخل الصين في عمليات القناة ذات الممر الملاحي الحيوي، حسبما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، شون بارنيل، الجمعة، إن هيجسيث سيشارك في مؤتمر "أمن أميركا الوسطى 2025" ويحضر اجتماعات "تدفع الجهود الجارية لتعزيز شراكاتنا مع بنما ودول أميركا الوسطى الأخرى نحو رؤيتنا المشتركة لنصف الكرة الغربي الذي ينعم بالسلام والأمن".

وكان ترمب قد اشتكى من تنازل الولايات المتحدة عن السيطرة على الممر المائي لبنما قبل أكثر من 20 عاماً، وهدد باستعادته، مجادلاً بأن الولايات المتحدة تُحمّل تكاليف باهظة لاستخدامه، فيما نفت حكومة بنما ادعاءاته بأن الصين "تمارس نفوذاً على القناة".