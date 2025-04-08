شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القويز رئيسا لمجلس إدارة «الدوائية».. وأحمد الجديع نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، تعيين خالد القويز رئيسا لمجلس الإدارة، ود. أحمد الجديع نائبا لرئيس المجلس وعضوا منتدبا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاءت قررات مجلس الإدارة في اجتماعه أمس، بعد انتخاب أعضاء المجلس في 26 فبراير الماضي، للدورة الجديدة التي بدأت في 3 أبريل ومدتها 4 سنوات تنتهي في 2 أبريل 2029.
وقرر المجلس تعيين أمين سر لمجلس الإدارة.
وتتضمن قرارات المجلس تشكيل لجنة المراجعة وتضم كلا من: خالد الربيعة، وخلدون الفاخري، وفرحان البوعينين، وعبيد القرشي، وخلود الدخيل.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول، وهم: د. إبراهيم الجفالي، ومحمد الأسمري، وعبدالعزيز العود.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاءت قررات مجلس الإدارة في اجتماعه أمس، بعد انتخاب أعضاء المجلس في 26 فبراير الماضي، للدورة الجديدة التي بدأت في 3 أبريل ومدتها 4 سنوات تنتهي في 2 أبريل 2029.
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وتتضمن قرارات المجلس تشكيل لجنة المراجعة وتضم كلا من: خالد الربيعة، وخلدون الفاخري، وفرحان البوعينين، وعبيد القرشي، وخلود الدخيل.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول، وهم: د. إبراهيم الجفالي، ومحمد الأسمري، وعبدالعزيز العود.