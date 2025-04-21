ختام ناجح للمرحلة الأولى من “WBC Grand Prix” في الرياض… و٦٤ ملاكماً يتأهبون للمواجهات المقبلة في يونيو

اختتمت مساء أمس (الأحد) المرحلة الأولى من بطولة “WBC Boxing Grand Prix” العالمية للملاكمة، التي احتضنتها منطقة بوليفارد سيتي في العاصمة الرياض على مدى أربعة أيام متتالية، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل إعلامي واسع، وبمشاركة ١٢٨ ملاكماً من أكثر من ٤٠ دولة حول العالم.

وشهدت المرحلة الأولى إقامة ٦٤ نزالاً على حلبة مسرح “سوبر جلوب”، تنافس خلالها الملاكمون ضمن الفئات الأربع المعتمدة: وزن الريشة، والوزن الخفيف الفائق، والوزن المتوسط، والوزن الثقيل، في أجواء احترافية عالية التنظيم، ضمن إطار تصفيات خروج المغلوب المعتمدة من قبل المجلس العالمي للملاكمة (WBC).

ونجح ٦٤ ملاكماً في حجز مقاعدهم للمرحلة المقبلة من البطولة التي ستُقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يونيو المقبل، وتضم ٣٢ نزالاً تُحدد من خلالها هوية المتأهلين إلى المراحل المتقدمة.

وتأتي البطولة التي ينظمها مجلس الملاكمة العالمي بالشراكة مع موسم الرياض، ضمن مشروع طموح يهدف إلى اكتشاف الجيل الجديد من نجوم الملاكمة على مستوى العالم، ورفع جودة المنافسات تحت مظلة واحدة من أعرق الهيئات الدولية.

ويُعد نجاح المرحلة الأولى دليلاً على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المملكة في تنظيم الأحداث العالمية، كما يعكس تزايد الحضور الدولي للملاكمة في السعودية، التي باتت وجهة رئيسية للبطولات الكبرى ومسرحاً لتألق أبرز المواهب الصاعدة.

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ومن المنتظر أن تستمر المنافسات في أغسطس وأكتوبر المقبلين، وصولاً إلى الحدث الختامي الكبير الذي يقام في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥، وتتوج خلاله العاصمة الرياض أبطال العالم في البطولة، في أربع نزالات نهائية تُحدد الفائزين بلقب “WBC Grand Prix” عن كل فئة.