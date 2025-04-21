الامارات | في دبي.. بطل يحبس أنفاسه تحت الماء أكثر من 8 دقائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح البطل الصربي برانكو بيتروفيتش في الاحتفاظ بلقب فئة المحترفين ببطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» التي اختتمت في «ديب دايف دبي»، أعمق حوض سباحة في العالم، بمشاركة قياسية من 84 متسابقاً مثلوا 21 دولة.

وحبس المتسابق الصربي أنفاسه تحت الماء لزمن بلغ 8:41 دقيقة، وجاء البولندي ماتيوس مالينا في المركز الثاني بزمن 8:18 دقيقة، والكرواتي جوران كولاك ثالثاً بزمن 8:15 دقيقة.

وفي بقية الفئات، فاز العُماني إبراهيم سالم السليطني بلقب فئة المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي بحلوله في المركز الأول بزمن 7:21 دقيقة، يليه الكويتي حسن علي الشراح في المركز الثاني بزمن 6:32 دقيقة، وجاء النجم الإماراتي عبدالله المنصوري بزمن 6:17 دقيقة في المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين سيطر أبطال الإمارات الواعدين على المراكز الثلاثة الأولى، إذ تمكن منصور اليعربي من الحصول على المركز الأول بزمن 2:44 دقيقة، وحلّ علي المرزوقي ثانياً بزمن 2:19 دقيقة، وجاء أحمد المرزوقي ثالثاً بزمن 1:54 دقيقة.

يذكر أن الحدث، الذي نظمته إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شهد تنافساً مثيراً بمشاركة نخبة الغواصين حول العالم.

