الامارات | تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بعد وفاة البابا فرنسيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات اليوم الاثنين بعد وفاة البابا فرنسيس، وستقام المباريات الأربع التي كانت مقررة اليوم بعد غد الأربعاء.

وقالت رابطة الدوري في بيان "بعد وفاة صاحب القداسة، تستطيع رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمحترفين أن تؤكد تأجيل مباريات اليوم في الدرجة الأولى ودوري الشباب تحت 19 عاما".

وستنطلق المباريات في تمام الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي (1630 بتوقيت غرينتش) بعد غد الأربعاء.

وستقام مباراة إياب قبل نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ميلان وجاره ميلان في تمام الساعة 9:00 مساء كما كانت مقررة من قبل.