كيف علقت مها الغزال عن افتتاح أول معهد متخصص لتعليم فن التمثيل بالسعودية، وماهي تفاصيل المعهد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 02:53 مساءً - شاركت الفنانة مها الغزال متابعيها صوراً لها في افتتاح أول معهد متخصص لتعليم فن التمثيل بالسعودية مع زميلتها المخرجة رانيا جابر، وعلقت وكتبت: "افتتاح أول معهد تمثيل بالسعودية! عروض مليئة بالحياة وممثلون تلقائيون أحيوا الافتتاح بإبداع"، وأكملت: "سعيدة جداً بوجود مساحة تحتضن الفنان، تطلقه حراً، وتمنحه صوتاً من قلب الخبر هُنا يصنع المشهد".

افتتاح معهد "سين" للتمثيل بسينماتك الخُبر

شهدت جمعية السينما بالخُبر، افتتاح معهد "سين" للتمثيل، الذي يُعد أول معهد متخصص لتعليم فن التمثيل بالسعودية وسط حضور جمهور السينما والمسرح في مقر المعهد بسينماتك الخُبر، وذلك مساء الجمعة ثاني أيام مهرجان أفلام السعودية . وشهد حفل الافتتاح تقديم ثلاثة عروض فنية وعزف موسيقى حيّة ومعرض مصاحب حول تاريخ فن الممثل في حفل قدمه الفنان براء عالم.

وعلق براء عن افتتاح المعهد عبر حسابه على الإنستغرام، حيث نشر صورة وكتب: "التمثيل جعلني إنساناً أفضل. بهذه الكلمات حاولت افتتاح معهد سين للتمثيل في سينماتك الخبر، ليس بالضرورة أن تكون مهنتك التمثيل لتمارس التمثيل، أو تكون جزءاً من ورشة عمل أو دورة تدريب في التمثيل".

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وأكمل: "في ظنّي أن التمثيل الحقيقي هو أن تواجه عقلك ووعيك وتتصالح تماماً مع ذاتك وكل أطياف المشاعر داخلها، وهذه تجربة إنسانية مثرية لأي إنسان. شكراً للمعهد على ثقتهم، وشكراً لكل من حضر وشاركنا افتتاح مساحة إنسانية خلّاقة آمنة لتبقى".

وهذا وقد وصف مؤسس معهد "سين" المخرج السينمائي السعودي مجتبى سعيد، بأن تدشين معهد سين للتمثيل هي لحظة تاريخية للمشهد الفني السعودي لافتتاح أول معهد متخصص بفن الممثل، موضحاً أن تدشين المعهد يأتي كاستجابة لمتطلبات النهضة الفنية التي تشهدها الفنون في المملكة، سينما فن الممثل، كما يتجلى في السينما والمسرح السعودي.

وحول مناهج المعهد قال سعيد يوم افتتاح المعهد: "صممنا مناهجنا وفق تسلسل أكاديمي معرفي مستمد من أكثر مناهج التمثيل علمية ورواجاً مثل مايزنر وإعداد الممثل لاستانسلافيسكي والتمثيل المنهجي"، وأضاف: "ولأننا ننطلق من إيماننا العميق بالثقافة المحلية السعودية والعربية، فإننا صممنا مناهجنا وبرامجنا على أساسها مراعين طبيعتها الخاصة مع الموجود في مدارس التمثيل العالمية، مؤكداً أن أبواب المعهد مفتوحة للجميع، مهما كانت الحالة الاجتماعية أو عمر من يود التمثيل، فمعهد "سين" سيكون بيتاً لكل ممثلة وممثل شغوف".

وفي ختام الكلمة التي ألقاها أمام الحضور في يوم افتتاح المعهد قال سعيد: "إن الممثلين، هم عنصرنا الهام في تكوين المشهد الخام، نشكرهم لأنهم استطاعوا كسر حاجز الصمت ما بيننا وما بين نصوصنا وأحلامنا"، كما قال: "ولأن الممثلين مرجعنا إلى الحدس الإنساني، ولأنهم يشعلون فينا الولع بالفن واللون والحركة، نشكرهم شكراً تمتلئ به الصالات واستديوهات التصوير، غرف البروفات والمسارح والكرفانات، نشكرهم لأنهم منحونا الفرصة أن نفتتح السين ونصنع المشهد".

كما تحدث المستشار الثقافي لمعهد "سين" ومدير مهرجان أفلام السعودية الشاعر أحمد الملا، عن دور مؤسس المعهد مجتبى سعيد وفريق المعهد في تنظيم حفل الافتتاح بفقراته المتنوعة، كاشفاً أن العمل جاء بجهود تطوعية لفناني وفنانات المنطقة الذين جاؤوا بشكل مباشر للعمل لإقامة هذه الفعالية، معلقاً بعبارته الشعرية: "يا له من يوم هائل".

وشكر أحمد الملا المخرج الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المخرج السينمائي عبد الله آل عياف، لحضور افتتاح المعهد في ثاني أيام مهرجان أفلام السعودية بدورته 11 الذي انطلقت فعالياته من 17 إلى 23 أبريل 2025.

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