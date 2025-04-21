شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 11548 نقطة، وبتداولات بلغت، 3.576 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 167.905 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.562 تريليون ريال. انخفاض أسهم 195 شركة

انخفضت أسهم 195 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 45، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الاستثمار ريت، وطباعة وتغليف، ونايس ون، والزامل للصناعة، وبوان، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، دار الأركان، وأسمنت الشرقية، وكابلات الرياض، وأسترا الصناعية، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.2%، عند 28637 نقطة، وبتداولات بلغت، 20.595 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.795 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 54.855 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 29، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.