شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل يزور الاتحاد الموريتاني.. ويهدي أحمد ولد يحيى درع وعلم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في موريتانيا مقر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، حيث التقى أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، في حضور محمود بركات قنصل مصر في مويتانيا.

وقدم طارق قنديل التهنئة باسم مجلس إدارة النادي لأحمد ولد يحيى على فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم في الانتخابات التي جرت موخرًا.

واكد قنديل على العلاقات الوطيدة التي تجمع الأهلي بكافة المؤسسات والأندية في موريتانيا، وضرورة التعاون مع الأندية الموريتانية في الفترة القادمة.

ومن جانبه عبر أحمد ولد يحيى عن سعادته الكبيرة بتواجد الأهلي في موريتانيا وزيارة الاتحاد الموريتاني، مؤكدًا على أنه لشرف عظيم تواجد كبير الأندية الإفريقية في موريتانيا، وأكد على أن الأندية الموريتانية تسعى للاستفادة من التجربة الرائدة للنادي الأهلي، سواء على المستويين الإفريقي أو الدولي.

وفي نهاية الزيارة قام قنديل بإهداء أحمد ولد يحيى درع وعلم النادي، وفي المقابل قدم ولد يحيى درع الاتحاد الموريتاني لرئيس بعثة الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني مساء غداً الثلاثاء في موريتانيا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الاهلي بهدف نظيف.