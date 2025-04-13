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الامارات | خورفكان بطلا لكأس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | خورفكان بطلا لكأس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى 1/2
  • الامارات | خورفكان بطلا لكأس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج نادي خورفكان للمعاقين، بلقب كأس اللجنة البارالمبية الوطنية لألعاب القوى، التي أُقيمت منافساتها على مضمار وميدان النادي، بمشاركة 113 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، مثلوا 8 أندية من إمارات الدولة، وتنافسوا في مسابقات ألعاب القوى المختلفة.

ونجح نادي خورفكان في حصد المركز الأول بعد تصدره الترتيب العام للبطولة برصيد 89 نقطة، متفوقاً على بقية الفرق المشاركة.

وقام ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بتتويج الفائزين وتسليم كأس البطولة لنادي خورفكان، مشيداً بالمستوى الفني والروح التنافسية التي أظهرها اللاعبون واللاعبات.

وأكد المهيري أن هذه البطولة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الجديدة في أصحاب الهمم، وتسهم في دعم مسيرة الإنجازات التي تحققت على المستويين المحلي والدولي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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