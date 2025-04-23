شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 / 4 /2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 أبريل العديد من الأخبار منها، إنبي يهزم الحدود في كأس عاصمة مصر، بيسيرو يعلق على موقف زيزو، وسيدات يد الأهلى بطلا للدوري.

إنبي يهزم حرس الحدود ويقترب من التأهل لنصف نهائى كأس عاصمة مصر

فاز فريق إنبي على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، في ذهاب دور الثمانية، من بطولة كأس عاصمة مصر.

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول غضبه بسبب عدم تواجد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق مع الأبيض خلال الفترة الحالية.

رسمياً..البنك الأهلى بطلاً للدورى المصرى الممتاز لكرة الصالات

حقق فريق نادى البنك الأهلى لكرة الصالات بطولة الدورى المصرى الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادى عقب الفوز بخماسية نظيفة منذ قليل على فريق سكر الحوامدية وذلك قبل انتهاء مشوار المنافسة بجولتين.

مدرب حراس يد الزمالك يفسخ عقده مع الأبيض بالتراضي

استقر ماركو ماركيس مدرب حراس فريق كرة اليد بنادي الزمالك علي فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي بعد المطالبة بمستحقاته المتأخرة .

محمد مجدى أفشة يستفسر عن أسباب استبعاده من مباريات الأهلي

حرص محمد مجدى أفشة نجم النادى الاهلى، على الاستفسار من مدربه سامى قمصان المدرب المساعد بالفريق عن أسباب غيابه عن المشاركة الفترة الأخيرة، رغم التزامه فى التدريبات اليومية، وتنفيذه التعليمات التي يمنحها له السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

تعرف على موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

يلتقي فريقا بيراميدز والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2024-2025، يوم 20 مايو المقبل، حيث أعلنت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي موعد إقامة النهائي المرتقب، على أن يتم تحديد الملعب بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، إلى جانب كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

مصدر بالكاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن خضوع طاقم الحكام بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينمانا، والذي أدار مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ونادي بيراميدز في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، على استاد سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تقرير الحكم يبرئ رمضان صبحي وفيستون ماييلي من الإنذارات أمام أورلاندو بايريتس

لم يتطرق تقرير حكم مباراة الذهاب بين أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي وبيراميدز، إلى منح رمضان صبحي أو الكونغولي فيستون ماييلي، لاعبي الفريق السماوي، أي إنذارات خلال اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي.

الأهلي يحدد مدة غياب يحيى عطية الله بعد إصابة العضلة الخلفية

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق يحتاج ما يقرب من أسبوعين للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وحرمته من مباراة الذهاب أمام صن داونز في ذهاب نصف دوري أبطال افريقيا.

بالأسماء.. موقف الراحلين عن الزمالك والصفقات الجديدة فى ميركاتو الصيف

استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى،حازم إمام،أحمد حسام ميدو وعمرو الجناينى على ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة وكذلك المراكز التي تحتاج إلى دعم في الفترة المقبلة.

تعرف على تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبى الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يهزم الشمس ويحسم لقب دوري سيدات اليد

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الشمس بنتيجة 30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية للدور النهائي لدوري سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي و الـ45 في تاريخه.