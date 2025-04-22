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وزير الرياضة يدعو وسائل الإعلام إلى جلسة نقاشية ودية غداً

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وزير الرياضة يدعو وسائل الإعلام إلى جلسة نقاشية ودية غداً

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القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة هامة في الرابعة من عصر غداً ، الأربعاء، بالمركز الأولمبي بالمعادي من أجل الحديث عن بعض الملفات الهامة المُثارة على الساحة خلال الفترة الماضية.

ووجه أشرف صبحي دعوة رسمية لعدد كبير من رجال الإعلام في المؤسسات الصحيفة المختلفة لحضور جلسة الغد التي ستتطرق للحديث عن جميع القضايا التي تشغل إهتمام الشارع الرياضي المصري وفي مقدمتها تعديلات قانون الرياضة.


وأكد وزير الرياضة في دعوته أن الجلسة ستكون ودية ونقاشية وتهدف إلى مناقشة جميع القضايا التي تهم جموع الشعب المصري بمختلف فئاته وإنتماءاته.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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