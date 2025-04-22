شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعو وسائل الإعلام إلى جلسة نقاشية ودية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة هامة في الرابعة من عصر غداً ، الأربعاء، بالمركز الأولمبي بالمعادي من أجل الحديث عن بعض الملفات الهامة المُثارة على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية.

ووجه أشرف صبحي دعوة رسمية لعدد كبير من رجال الإعلام في المؤسسات الصحيفة المختلفة لحضور جلسة الغد التي ستتطرق للحديث عن جميع القضايا التي تشغل إهتمام الشارع الرياضي المصري وفي مقدمتها تعديلات قانون الرياضة.



وأكد وزير الرياضة في دعوته أن الجلسة ستكون ودية ونقاشية وتهدف إلى مناقشة جميع القضايا التي تهم جموع الشعب المصري بمختلف فئاته وإنتماءاته.